ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دعت إسرائيل إلى تمديد خدمات المراسلة المصرفية الأساسية

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، إسرائيل إلى تمديد خدمات المراسلة المصرفية الأساسية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة لا تقل عن عام.



ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث إسرائيل إلى تمديد فترة المراسلة فورا مع اقتراب الموعد النهائي في 30 تشرين الثاني.



وجاء في البيان: "لا ينبغي استغلال مسألة المدفوعات عبر الحدود لتقويض السلطة الفلسطينية".