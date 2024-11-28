شبكة أخبار الطلبة الإيرانية: جنرال في الحرس الثوريّ الإيرانيّ قتل في سوريا

ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي في الحرس الثوريّ الإيرانيّ قتل في سوريا على يد "إرهابيين" مرتبطين بإسرائيل.