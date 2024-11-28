الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين: ترامب "ذكي" وقادر على إيجاد الحلول
أخبار دولية
2024-11-28 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين: ترامب "ذكي" وقادر على إيجاد الحلول
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه "شخص ذكي" قادر على حل المشاكل، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وموسكو قبيل تولي الرئيس الجمهوري منصبه.
وقال بوتين أثناء زيارته لكازاخستان "تصوري عن الرئيس المنتخب مجددا هو أنه في الواقع شخص ذكي، ويتمتع بخبرة كبيرة. أعتقد أنه سيجد حلا"، من دون تحديد "الحل" الذي كان يشير إليه.
أخبار دولية
ترامب
"ذكي"
وقادر
إيجاد
الحلول
التالي
"فاينانشال تايمز": ستارمر سيُدعى إلى لقاء قادة دول الاتحاد الأوروبيّ
وزارة الخزانة: عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين أمنيين فنزويليين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-07
بوتين يعلن "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب
أخبار دولية
2024-11-07
بوتين يعلن "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب
0
آخر الأخبار
15:07
فارس سعيد لـ"جدل": الجميع يتلمس ويتموضع للتعامل مع ترامب والجميع رضخ الى الواقع الجديد
آخر الأخبار
15:07
فارس سعيد لـ"جدل": الجميع يتلمس ويتموضع للتعامل مع ترامب والجميع رضخ الى الواقع الجديد
0
أخبار دولية
2024-11-26
كندا تذكّر ترامب بدورها "الأساسيّ" في إمداد الولايات المتحدة بالطاقة
أخبار دولية
2024-11-26
كندا تذكّر ترامب بدورها "الأساسيّ" في إمداد الولايات المتحدة بالطاقة
0
أخبار دولية
2024-11-26
الصين تحذّر ترامب من أنّ "لا أحد سينتصر في حرب تجارية"
أخبار دولية
2024-11-26
الصين تحذّر ترامب من أنّ "لا أحد سينتصر في حرب تجارية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:36
نتنياهو: سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي
أخبار دولية
14:36
نتنياهو: سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي
0
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:22
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
آخر الأخبار
15:22
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
0
فنّ
2024-11-21
بالعلم اللبناني... أندريه ناكوزي تعبّر عن حبّها للبنان (صورة)
فنّ
2024-11-21
بالعلم اللبناني... أندريه ناكوزي تعبّر عن حبّها للبنان (صورة)
0
أخبار دولية
2024-06-27
أفراد من خفر السواحل اليونانيّ سيدلون بشهادتهم...
أخبار دولية
2024-06-27
أفراد من خفر السواحل اليونانيّ سيدلون بشهادتهم...
0
أخبار لبنان
2024-10-17
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
2024-10-17
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
0
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تمويل إعادة الإعمار مفتاح المرحلة المقبلة للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تمويل إعادة الإعمار مفتاح المرحلة المقبلة للبنان
0
أمن وقضاء
13:58
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
أمن وقضاء
13:58
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بري فاجأ لودريان بموعد جلسة انتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بري فاجأ لودريان بموعد جلسة انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
2
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
3
خبر عاجل
08:17
بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...
خبر عاجل
08:17
بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...
4
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
5
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
6
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
7
خبر عاجل
09:48
رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول
خبر عاجل
09:48
رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول
8
خبر عاجل
06:58
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان
خبر عاجل
06:58
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More