بوتين: ترامب "ذكي" وقادر على إيجاد الحلول

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه "شخص ذكي" قادر على حل المشاكل، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وموسكو قبيل تولي الرئيس الجمهوري منصبه.



وقال بوتين أثناء زيارته لكازاخستان "تصوري عن الرئيس المنتخب مجددا هو أنه في الواقع شخص ذكي، ويتمتع بخبرة كبيرة. أعتقد أنه سيجد حلا"، من دون تحديد "الحل" الذي كان يشير إليه.