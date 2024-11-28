بريطانيا تبرم اتفاقا مع العراق للحد من الهجرة غير النظامية



أعلنت الحكومة البريطانية إبرام اتفاق مع العراق للحد من الهجرة غير النظامية، والتعاون بشكل أكبر لمكافحة شبكات التهريب.



وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر في بيان: "هذه الالتزامات التاريخية... تبعث بإشارة واضحة إلى شبكات التهريب الإجرامية بشأن تصميمنا على التحرّك في جميع أنحاء العالم لملاحقتها".