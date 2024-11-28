صندوق معاشات التقاعد بالجيش التركي يوقع على إتفاق مع جهاز الإستثمار العُماني

وقع صندوق معاشات التقاعد بالجيش التركي اليوم الخميس على اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لتأسيس مشروع مشترك.



وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.