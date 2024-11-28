اردوغان: مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة متأخرة لكنها خطوة مهمة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان إعلان نظيره الأميركي جو بايدن إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة متأخرة، لكنها خطوة مهمة.



وجاء تصريح أردوغان في خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.