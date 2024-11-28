بوتين: لا داعي للهلع بسبب تراجع الروبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن لا داعي للهلع بسبب هبوط العملة الروسية في الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن تقلبات الروبل الحادة في بعض الأحيان لها صلة بإنفاق الميزانية والتحولات الموسمية.ويتعافى الروبل اليوم من هبوط بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار في الجلسة السابقة. ويأتي التعافي بعدما تدخل البنك المركزي في سوق العملات لدعم الروبل.وقال بوتين بعد قمة أمنية في كازاخستان: "ما دام الأمر متعلقًا بالتقلبات في الروبل، فإن هذا لا يرتبط بالعمليات التضخمية فحسب، وإنما بمصروفات الميزانية".وأضاف: "هناك كثير من العوامل الموسمية. لذا، فإن الوضع بشكل إجمالي، في نظري، تحت السيطرة ولا توجد أسباب إطلاقًا للهلع".