الجيش الإسرائيلي يخفف بعض القيود على التجمعات في الجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي انه أنهى بعض الإجراءات الوقائية التي حدت من حجم التجمعات في مناطق بوسط إسرائيل وشمالها.



وذكر الجيش أن التغيير أجري عقب تقييم للأوضاع.