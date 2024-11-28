بوتين: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن

فيما إدارة الرئيس بايدن تحاول التوصل إلى وقف للنار في غزة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن إدارة بايدن تحاول خلق صعاب للرئيس المنتخب دونالد ترامب مع روسيا.واعتبر بوتين أن ترامب سياسي يمتلك خبرة وذكاء، كاشفًا أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن.