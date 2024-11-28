نتنياهو: سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بأن يفعل كل ما في وسعه لمنع حصول إيران على السلاح النووي.وقال نتانياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مضيفًا: "سأسخر كل القوى الممكنة لتحقيق هذا الهدف".كذلك، توعد بـ"حرب شديدة" في لبنان في حال انتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء بين إسرائيل وحزب الله.وأشار إلى أنه "اذا تطلب الأمر، وفي حالة حدوث انتهاك للخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، فقد أعطيت توجيهاتي الى الجيش لشن حرب شديدة".