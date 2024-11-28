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روسيا تقصف مرافق طاقة أوكرانية وكييف تصفه بالتصعيد "الدنيء"

أخبار دولية
2024-11-28 | 16:53
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روسيا تقصف مرافق طاقة أوكرانية وكييف تصفه بالتصعيد &quot;الدنيء&quot;
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روسيا تقصف مرافق طاقة أوكرانية وكييف تصفه بالتصعيد "الدنيء"

أطلقت روسيا اليوم الخميس ثاني هجوم كبير على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو شنت الهجوم ردًا على هجمات أوكرانيا على أراض روسية باستخدام صواريخ أتاكمز الأميركية متوسطة المدى. وأضاف أن أهداف روسيا المستقبلية قد تشمل "مراكز صنع القرار" في كييف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالقيام "بتصعيد دنيء"، قائلًا إنها استخدمت صواريخ كروز مزودة بذخائر عنقودية.

وأشار زيلينسكي أيضًا في خطابه الليلي المصور إلى أنه يتحدث مع زعماء غربيين، منهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس، من أجل تحديد رد على "محاولة روسيا جعل الوضع لا يحتمل بشكل أكبر وإطالة أمد الحرب".

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في أعقاب الهجمات، بينما تم تكثيف الجداول الحالية لقطع الكهرباء لدى ملايين آخرين.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استخدمت 91 صاروخًا و97 طائرة مسيرة في هجوم اليوم. وذكر أن 12 منها أصابت أهدافها التي كان أغلبها مرافق طاقة ووقود.
 

أخبار دولية

مرافق

أوكرانية

وكييف

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"الدنيء"

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