بايدن: الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا "شائن"

إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا ليلًا "شائن" ويعد بمثابة تذكير بمدى ضرورة وأهمية دعم الشعب الأوكراني.



وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "تواصل روسيا التقليل من شأن شجاعة الشعب الأوكراني وصموده وعزمه. وتقف الولايات المتحدة مع أكثر من 50 دولة في دعم أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية".



وكانت روسيا قد وجهت في وقت مبكر الخميس ثاني هجوم كبير على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أنحاء البلاد.