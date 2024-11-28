وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم في منشأتي نطنز وفوردو

ذكر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن إيران أبلغت الوكالة باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو وتشغيل أجهزة تم تركيبها مؤخرًا.



ويسرد التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة واطلعت عليه رويترز تفاصيل إجراءات أبلغت إيران الوكالة باعتزامها تنفيذها، رغم أنها لم تنجز سوى القليل منها حتى الآن، إذ تعهدت بإضافة آلاف من أجهزة الطرد المركزي بعد قرار صادر ضدها من الوكالة التي يتألف مجلس محافظيها من 35 دولة.



وتملك إيران بالفعل أكثر من 10 آلاف جهاز طرد مركزي قيد التشغيل في موقعي نطنز وفوردو تحت الأرض ومحطة فوق الأرض في نطنز. ويحدد التقرير تفاصيل خطط تركيب أكثر من 32 مجموعة تتألف كل منها من 174 جهازًا تقريبًا، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة وغير مسبوقة من 1152 جهازًا متقدمًا للطرد المركزي من طراز آي.آر-6.



ولم يتطرق التقرير لذكر التخصيب إلى درجة نقاء 60 بالمئة القريبة من مستوى صنع الأسلحة عند 90 بالمئة، وهو ما قد يشير إلى اتباع إيران نهجًا حذرًا نسبيًا في ظل استعدادها لإجراء محادثات غدًا الجمعة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف بهدف العودة إلى الحوار مع الغرب.



وقبل أسبوع فقط من الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، عرضت إيران وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 بالمئة، لكن دبلوماسيين قالوا إن ذلك مشروط بعدم اعتماد المجلس قرارًا يستهدف إيران.



وتحققت الوكالة من أن إيران تبطىء من التخصيب عند ذلك المستوى الأعلى ووصفت الأمر بأنه "خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح"، لكن مجلسها اعتمد قرارًا اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة يكرر دعوة إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة.



ولم يذكر التقرير أن إيران عدلت عن الإبطاء في التخصيب إلى ذلك المستوى الأعلى، لكنه ذكر أن طهران أخطرت الوكالة بأن ثماني مجموعات مضافة حديثًا من أجهزة آي.آر-6 سيتم تشغيلها للتخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة. وأظهر تقرير للوكالة في آب أن درجة النقاء المزمعة غير محددة.