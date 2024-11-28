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إعتقال متظاهرين داعمين للفلسطينيين في إحتفال عيد الشكر في نيويورك
أخبار دولية
2024-11-28 | 17:07
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إعتقال متظاهرين داعمين للفلسطينيين في إحتفال عيد الشكر في نيويورك
ألقت شرطة نيويورك القبض على مجموعة من المحتجين الداعمين للفلسطينيين قاطعوا لفترة وجيزة احتفالًا نظمته شركة ميسيز اليوم الخميس بمناسبة عيد الشكر وحاولوا سد طريق سير الاحتفال.
ويعد الاحتفال السنوي الثامن والتسعين، الذي يبثه التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد، جزءًا من تقاليد عيد الشكر في الولايات المتحدة. ويقام خلاله عرض للبالونات العملاقة التي تمثل شخصيات كرتونية ومسيرات لفرق موسيقية وعروض للموسيقى الشعبية. ويصطف الآلاف في شوارع مانهاتن لمشاهدة الاحتفال.
وقالت شرطة نيويورك في بيان: "احتجزنا المتظاهرين بدون وقوع حوادث".
وأوضحت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن عدد المعتقلين غير معروف ولم توجه إليهم تهم بعد.
وأظهرت صور رويترز صفًا من نحو 20 متظاهرًا يجلسون في الشارع تحت المطر المستمر بينما رفع آخرون خلفهم لافتة كتب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة الجماعية" و"افرضوا حظر أسلحة الآن!" في حين كان بالون رونالد ماكدونالد يطير مبتسمًا في السماء.
وذكر شاهد من رويترز أن الشرطة نصحت المتظاهرين في البداية بمغادرة المكان قبل أن تتدخل. ثم وصل فريق من أفراد الشرطة على دراجات هوائية واشتبكوا مع المتظاهرين واقتادوهم بعيدًا.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك الجديدة جيسيكا تيش، التي أدت اليمين يوم الاثنين، لشبكة إن.بي.سي التلفزيونية قبل الاحتفال إن الشرطة لا تتوقع خروج متظاهرين لكنها مستعدة لهم.
وأضافت: "لدينا الكثير من الموارد هناك. لدينا موارد يمكنك رؤيتها وموارد لا يمكنك رؤيتها. لدينا كلابنا وطائراتنا المسيرة. لدينا مجموعة كاملة هناك لتأمين الاحتفال".
أخبار دولية
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