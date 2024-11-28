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نتنياهو: ظروف التوصل لاتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة باتت أفضل
أخبار دولية
2024-11-28 | 17:11
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نتنياهو: ظروف التوصل لاتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة باتت أفضل
إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن ظروف التوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة باتت أفضل بقدر كبير.
وقال: "أعتقد أن الظروف تغيرت كثيرًا للأفضل"، وذلك عند سؤاله على اتفاق محتمل للرهائن خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
أخبار دولية
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