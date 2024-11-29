وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة

وصل وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الجمعة إلى كوريا الشمالية للقيام بزيارة رسمية، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان للجيش الروسي.وخلال هذه "الزيارة الرسمية" لبيونغ يانغ، حليفة موسكو والتي وقّعت مع روسيا معاهدة دفاع مشترك، سيلتقي بيلوسوف عددا من "المسؤولين العسكريين والسياسيين الكوريين الشماليين" وفق ما أفاد البيان.