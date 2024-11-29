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روسيا تعلن إسقاط 47 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أخبار دولية
2024-11-29 | 02:17
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روسيا تعلن إسقاط 47 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
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روسيا تعلن إسقاط 47 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه أسقط 47 مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت خصوصا منطقة روستوف الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، حيث اندلع حريق كبير في موقع صناعي.

وقال الجيش الروسي في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت 47 مسيّرة أوكرانية" بينها 29 فوق منطقة روستوف (جنوب) التي تضم مقر العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي منطقة روستوف، اندلع حريق كبير في "موقع صناعي" في منطقة كامينسكي وقد أرسل أكثر من مئة عنصر إطفاء إلى هناك، وفق ما قال الحاكم المحلي يوري سليوسوار الذي أفاد على تلغرام عن "هجوم ضخم بمسيّرة" استهدف منطقته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أدى الهجوم إلى اندلاع حريق في مستودع نفط قرب كامينسك-تشاختينسكي.
 

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