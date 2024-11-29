سول: طائرات حربية صينية وروسية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

اعلن الجيش الكوري الجنوبي أن 11 طائرة حربية صينية وروسية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد اليوم الجمعة على مدى أربع ساعات مما دفع سول إلى إرسال طائرات مقاتلة.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة إلى الصحفيين إن الطائرات الروسية والصينية دخلت المنطقة بالتتابع، وخرجت جميعها دون وقوع حوادث أو اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية.



وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي حدد هوية الطائرات قبل دخولها المنطقة ونشر طائرات تابعة للقوات الجوية ردت بإجراء مناورات تكتيكية.

