بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال... استقالة وزيرة النقل البريطانية

استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال سابقة تتعلق بشركة هواتف محمولة، مما يوجه ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة.



وقالت هاي في استقالتها، التي نشرها مكتب ستارمر اليوم الجمعة، إنها تتنحى لأن هذه القضية "ستشتتها قطعا عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات الملتزمين بها".