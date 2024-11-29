وزير الدفاع الروسي يؤكد تعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ "في كل المجالات"

رحب وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي وصل الجمعة في زيارة غير معلنة إلى كوريا الشمالية بتعزيز العلاقات "في كل المجالات" مع بيونغ يانغ التي تربطها بموسكو معاهدة للدفاع المشترك.



وقال بيلوسوف وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية "العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية تتوسع بشكل نشط في كل المجالات، بما فيها التعاون العسكري".