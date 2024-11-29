مقتل 4 مدنيين في هجوم على المدينة الجامعية بحلب

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن أربعة مدنيين بينهم طالبان قتلوا اليوم الجمعة في هجوم بقذائف أطلقتها "تنظيمات إرهابية" على المدينة الجامعية في حلب.