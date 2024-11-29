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أعلى محكمة هولندية تتلقى توصية بتأييد حظر تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل

أخبار دولية
2024-11-29 | 06:20
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أعلى محكمة هولندية تتلقى توصية بتأييد حظر تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل
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أعلى محكمة هولندية تتلقى توصية بتأييد حظر تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل

أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في هولندا، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة بتأييد الحكم الذي ينص على أنه يتعين على الدولة الهولندية وقف تصدير مكونات طائرات إف-35 إلى إسرائيل.

وأمرت محكمة الاستئناف في لاهاي في فبراير شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستلجأ إلى المحكمة العليا.

وقال مستشار المحكمة "وفقا للمحامي العام للمحكمة العليا، كانت محكمة الاستئناف محقة عندما خلصت إلى أن هناك خطرا جليا من استخدام طائرات إف-35 الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بقطاع غزة".

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