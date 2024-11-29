إيران تتوقع محادثات "صعبة وجادة" مع القوى الأوروبية في جنيف

توقع مسؤول إيراني كبير في حديث لرويترز أن إيران تتوقع محادثات "صعبة وجادة" مع القوى الأوروبية في جنيف اليوم الجمعة وأن روسيا والصين سيتم إطلاعهما على نتائج الاجتماع الأسبوع المقبل.



وأضاف المسؤول "إذا نجحنا في التوصل إلى خارطة طريق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا لكيفية حسم النزاع النووي، ستصبح الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنعاش أو قتل الاتفاق النووي لعام 2015".



وقال "هناك ارتباط بين النزاع النووي والأزمات الإقليمية والتعاون العسكري بين طهران وروسيا".