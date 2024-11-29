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الكرملين: نريد أن تستعيد سوريا النظام سريعا في حلب بعد هجوم المعارضة
أخبار دولية
2024-11-29 | 06:57
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الكرملين: نريد أن تستعيد سوريا النظام سريعا في حلب بعد هجوم المعارضة
أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنه يريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام الدستوري في منطقة حلب في أقرب وقت ممكن بعد هجوم استولت فيه المعارضة على أراض هناك لأول مرة منذ سنوات.
وذكر الجيش السوري ومصادر في المعارضة إن المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا أمس الخميس، في محاولة لصد قوات المعارضة.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا وتريد من السلطات سرعة التحرك لاستعادة السيطرة هناك.
وقال "فيما يتعلق بالوضع في محيط حلب، هذا هجوم على السيادة السورية ونريد من السلطات السورية أن تستعيد السيطرة والنظام الدستوري هناك بأسرع ما يمكن".
وردا على سؤال بخصوص تقارير روسية غير مؤكدة على تطبيق تيليجرام ذكرت أن الأسد غادر إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف إن "ليس لديه ما يقال" في هذا الشأن.
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