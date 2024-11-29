بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار

اشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الى أن "الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدا من الموت والدمار".

مشددا على ضرورة دعم الجيش اللبناني وتأمين الموارد له لكي يستطيع ان يحقق انتشارًا شاملا في جنوب لبنان.كما أشار الى ان حزب الله لا يمكن أن يكون دولة داخل الدولة.