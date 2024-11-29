الأمم المتحدة: مقتل 27 مدنيا في القتال‭ ‬بشمال غرب سوريا خلال 3 أيام

أعلن ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية لرويترز اليوم الجمعة أن القتال في شمال غرب سوريا على مدى الأيام الثلاثة الماضية أسفر عن مقتل 27 مدنيا بينهم ثمانية أطفال.



وذكر الجيش السوري ومصادر في المعارضة إن المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا أمس الخميس، في محاولة لصد قوات المعارضة التي استولت على أراض هناك لأول مرة منذ سنوات.



وأردف كاردن قائلا "قلقون جدا من الوضع في شمال غرب سوريا. أودت الهجمات المتواصلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية بحياة ما لا يقل عن 27 مدنيا، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات".



وأضاف "المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا أهدافا ويجب حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".