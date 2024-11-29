مسؤول فرنسي: تعزيز النشاط النووي الإيراني هو "التهديد الأكثر خطورة"

رأى رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر اليوم الجمعة إن تعزيز النشاط النووي الإيراني من المتوقع أن يكون "التهديد الأكثر خطورة" في الشهور المقبلة.



وأضاف في تصريحات أدلى بها في باريس مع نظيره البريطاني "خدماتنا تعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ما يمثل دون شك أحد أكثر التهديدات خطورة في الشهور المقبلة".