الجيش السوري: كبدنا الجماعات المسلحة في شمال سوريا خسائر فادحة

أعلن الجيش السوري في بيان اليوم الجمعة إن قواته تصدت لهجوم كبير شنته مجموعات مسلحة في ريفي حلب وإدلب وأوقعت خسائر فادحة في صفوف المهاجمين.