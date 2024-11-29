دبلوماسي إيراني: إيران والقوى الأوروبية "ستواصل الحوار الدبلوماسي في المستقبل القريب"

أفاد دبلوماسي إيراني الجمعة بعد محادثات سرية في جنيف، بأنّ إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة "ستواصل محادثاتها الدبلوماسية في المستقبل القريب".



وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي "نحن ملتزمون بشدّة في الدفاع عن مصالح شعبنا ونفضّل طريق الحوار والمشاركة"، مضيفا أنّ المناقشات كانت "صريحة".