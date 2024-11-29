هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها تدخل مدينة حلب

تمكّنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل حليفة لها من الدخول إلى مدينة حلب التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضدّ مناطق النظام.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن الفصائل "دخلت إلى الأحياء الجنوبية الغربية والغربية" للمدينة. وقال شاهدا عيان من المدينة لفرانس برس إنهما شاهدا رجالا مسلحين في منطقتهما، وسط حالة هلع في المدينة.