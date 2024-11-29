وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري

تلقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السورية بسام صباغ.



وجرى في خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها