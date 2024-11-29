مسؤول لـ"رويترز": وفد من حماس يصل للقاهرة السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

أعلن القيادي في حركة حماس باسم نعيم لرويترز اليوم الجمعة إن وفدا من الحركة سيصل إلى القاهرة غدا السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.



وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ جهودا جديدة مع قطر ومصر وتركيا لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة.