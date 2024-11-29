مصدر عسكري لرويترز: السلطات السورية تغلق مطار حلب وتلغي جميع الرحلات

أعلن مصدر عسكري لـ"رويترز" أن السلطات السورية أغلقت مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية.



ويأتي ذلك بعد أن قال مسلحون معارضون للرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق إنهم وصلوا إلى وسط مدينة حلب بشمال البلاد.