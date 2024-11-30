مصادر لرويترز: الجيش السوريّ أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب

أغلق الجيش السوريّ الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب، بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر "انسحاب آمن" من الأحياء التي اجتاحها المسلحون، وفق ما كشف مصادر في الجيش لرويترز.



وقالت المصادر إنّ هذه الخطوة أغلقت المدينة فعليًا بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.