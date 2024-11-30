مصدران عسكريان سوريان لرويترز: سوريا تلقّت وعدًا بمساعدات عسكرية روسية إضافية

تلقّت سوريا وعدًا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب، في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن مصدران عسكريان سوريان لرويترز.



وقال المصدران إنّ دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكريّ الروسيّ الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية، قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.