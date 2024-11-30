المرصد السوري: هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة تسيطر على غالبية مدينة حلب في شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على "غالبية مدينة حلب" في شمال سوريا، بالتزامن مع شن طائرات حربية روسية غارات على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ عام 2016.



وقال المرصد إن هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها "سيطرت على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون".



كذلك افاد المرصد أن "طائرات حربية روسية شنت بعد منتصف ليل الجمعة السبت غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ العام 2016".



وأوضح أنّ "الغارات الروسية استهدفت حي الفرقان قرب حلب الجديدة من الجهة الغربية للمدينة".



وقال إن "محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية انسحبوا من وسط المدينة".



ودخلت مجموعات مسلّحة بينها هيئة تحرير الشام وفصائل مدعومة من تركيا الجمعة مدينة حلب، بعد قصفها في سياق هجوم مباغت وسريع بدأته قبل يومين على القوات الحكومية، هو الأعنف منذ سنوات، مكّنها أيضا من السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب، وفق المرصد.



وهذه أول مرة تدخل فصائل مسلحة إلى حلب منذ استعاد نظام الرئيس بشار الأسد السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.



وأودت العمليات العسكرية بحياة 311 شخصا، وفق المرصد، غالبيتهم مقاتلون من طرفي النزاع، وبينهم مدنيون قضى معظمهم في قصف من طائرات روسية تدعم قوات النظام.



