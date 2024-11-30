جونج أون لبيلوسوف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى هو نتيجة لتدخل عسكريّ مباشر للولايات المتحدة

أبلغ الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونج أون وزير الدفاع الروسيّ أندريه بيلوسوف أنّ استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى هو نتيجة لتدخل عسكريّ مباشر للولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.



كما أبلغهه أنّه "من حق موسكو القتال دفاعًا عن النفس".



وكان قد التقى كيم بوزير الدفاع الروسيّ وقال إنّ الولايات المتحدة والغرب جعلا سلطات كييف تهاجم أراضي روسيا بأسلحتهما الهجومية بعيدة المدى.



وشدّد على وجوب روسيا اتخاذ إجراء لجعل "القوات المعادية تدفع الثمن" وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "إنّ حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجيشها سيدعمان بلا شك سياسة روسيا الاتحادية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها إزاء تحركات الإمبرياليين التي تهدف إلى الهيمنة."