البنتاغون: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكان بيع قطع غيار لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار لتايوان

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على إمكان بيع قطع غيار لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار بقيمة 385 مليون دولار لتايوان، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).



وأتت الموافقة، قبل يوم من جولة لرئيس تايوان لاي تشينج-تي، في منطقة المحيط الهادي.



وقالت وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ التابعة للبنتاغون إنّ الصفقة تشتمل على قطع غيار ودعم لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار إلكترونية ومعدّات ذات صلة بقيمة 320 مليون دولار.



وأضاف: "وزارة الخارجية وافقت أيضًا على إمكان بيع نظام لتايوان يوفّر خدمات اتصال آمنة عبر الأجهزة اللاسلكية بقيمته 65 مليون دولار، في صفقة سيكون المتعاقد الرئيسيّ لها شركة جنرال دايناميكس، التي صمّمت النظام خصيصًا للجيش الأميركيّ."



وتتوقّع وزارة الدفاع التايوانية إتمام الصفقة، في غضون شهر.



وأشارت إلى أنّ المعدات ستساعد البلاد في الحفاظ على جاهزية مقاتلات إف -16 و"بناء قوة دفاعية موثوقة".



وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية موقف الولايات المتحدة على أنّ مرور أيّ مسؤولين تايوانيين رفيعي المستوى في الأراضي الأميركية أمر روتينيّ و"يتفق مع الممارسة القديمة، والطبيعة غير الرسمية لعلاقاتنا مع تايوان وسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها واشنطن والتي ستظل من دون تغيير".



وقال المتحدث: "لا نرى أيّ مبرر لاستخدام العبور الخاص والروتينيّ غير الرسميّ (للأراضي الأميركية) ذريعة للاستفزاز."