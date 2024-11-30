رئيس الوزراء الكنديّ يلتقي ترامب في ولاية فلوريدا الأميركية

وصل رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو إلى بالم بيتش، في ولاية فلوريدا الأميركية لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مار إيه لاجو، وفق تقارير إعلامية.



ولا يتضمن جدول أعمال ترودو العام زيارة مقررة إلى فلوريدا.



وكان ترامب قد هدد الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك إلى أن تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وخاصة الفنتانيل وضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.



وحذّر مسؤولون من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب مجموعات صناعية رئيسية، من أنّ الرسوم الجمركية الباهظة، التي هدّد بها ترامب ستضر باقتصادات البلدان المعنية.



كما حذّر من أنّه ستتسبب في ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بسوق العمل.