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اشتباكات بين السنة والشيعة في شمال غرب باكستان
أخبار دولية
2024-11-30 | 02:27
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اشتباكات بين السنة والشيعة في شمال غرب باكستان
سقط 13 قتيلًا إضافيًا، في اشتباكات جارية، منذ عشرة أيّام، بين السنة والشيعة في شمال غرب باكستان، على ما أفاد مسؤول محليّ.
وارتفعت بذلك، الحصيلة الإجمالية لأعمال العنف إلى 124 قتيلًا.
وقال مسؤول في حكومة منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا، لوكالة فرانس برس: "هناك نقص خطير في الثقة بين الطرفين ولا تريد أي من الطائفتين الامتثال لأوامر الحكومة بوقف المواجهات."
وأشار إلى قتيلين من السنة و11 قتيلا من الشيعة.
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