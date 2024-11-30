مصدران عسكريان روسيان لرويترز: مقاتلات روسية وسورية قصفت مقاتلي معارضة تمركزوا في مواقع في حلب

قصفت مقاتلات روسية وسورية مقاتلي معارضة تمركزوا في مواقع في ضاحية، في مدينة حلب سيطروا عليها، وفق ما أعلن مصدران عسكريان روسيان لرويترز.



واستهدف القصف أيضًا، بلدات وقرى سيطرت عليها قوات معارضة في اجتياح مباغت من معقلهم.