وزير الخارجية السوري بحث مع نظيره المصري التطورات الأخيرة في حلب وإدلب

بحث وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي التطورات الأخيرة شمال سوريا خاصة في محافظتي حلب وإدلب. بحسب "روسيا اليوم".



وتم خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الجمعة، تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع عبد العاطي إلى شرح وتقييم صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.



وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدا "موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".