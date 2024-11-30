الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض طائرة مسيّرة قادمة من جهة الشرق "في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.



وجاء في بيان للجيش "اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط".