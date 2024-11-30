الجيش السوري: انسحاب القوات في حلب للتحضير لهجوم مضاد

أعلن الجيش السوري اليوم السبت عن انسحاب "مؤقت" للقوات في حلب بهدف التحضير لهجوم مضاد على من وصفهم "الإرهابيين".



وأضاف الجيش أن عشرات الجنود قتلوا أو أصيبوا في معارك عنيفة مع مقاتلين من المعارضة في حلب وإدلب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأقرّ الجيش السوري بدخول فصائل جهادية ومعارضة إلى "أجزاء واسعة" من مدينة حلب.



ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري "تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب" بعد أن نفذ الجيش عملية "إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع". وجاء ذلك بحسب المصدر بعد "معارك شرسة ... على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء".