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المرصد: ضربات إسرائيلية تستهدف معبر رسمي وجسور حدودية بين سوريا ولبنان
أخبار دولية
2024-11-30 | 05:44
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المرصد: ضربات إسرائيلية تستهدف معبر رسمي وجسور حدودية بين سوريا ولبنان
استهدفت طائرات إسرائيلية معبر جوسية الرسمي وجسر الحوز وجسر الجوبانية التي تربط بين سورية ولبنان في ريف حمص الجنوبي الغربي، بحسب المرصد السوري.
ووفقا للمصادر فقد استهدفت آليات تابعة لحزب الله دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 158 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 132 منها جوية و 26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 295 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
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