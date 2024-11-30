اعتقال أكثر من 100 محتج خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في جورجيا

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا إن 107 أشخاص اعتقلوا في العاصمة تفليس اليوم السبت خلال احتجاج على قرار الحكومة وقف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وتحظى عضوية البلاد بالاتحاد الأوروبي بتأييد كبير، إذ تظهر استطلاعات الرأي دعما شعبيا قويا على نحو مستمر.



وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج لليلتين متتاليتين، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت مدافع مياه وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم.



