أدرعي: الجيش أغار على سيارة لمشارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل

🔴أغار جيش الدفاع في وقت سابق إليوم على سيارة كان يستقلها مخرب شارك في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية.
⭕️لقد كان المخرب تحت متابعة استخبارية لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكان وجوده في الوقت الحقيقي.
⭕️يتم فحص المزاعم حول شغله أيضا لدى منظمة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
🔴أغار جيش الدفاع في وقت سابق إليوم على سيارة كان يستقلها مخرب شارك في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية.
⭕️لقد كان المخرب تحت متابعة استخبارية لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكان وجوده في الوقت الحقيقي.
⭕️يتم فحص المزاعم حول شغله أيضا لدى منظمة…