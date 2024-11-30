أدرعي: الجيش أغار على سيارة لمشارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل

🔴أغار جيش الدفاع في وقت سابق إليوم على سيارة كان يستقلها مخرب شارك في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية.



⭕️لقد كان المخرب تحت متابعة استخبارية لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكان وجوده في الوقت الحقيقي.



⭕️يتم فحص المزاعم حول شغله أيضا لدى منظمة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الإسرائيليّ أغار في وقت سابق اليوم، على سيارة كان يستقلها ما وصفه بمخرب شارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل.وكتب عبر اكس:"لقد كان المخرب تحت متابعة استخبارية لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكان وجوده في الوقت الحقيقيّ.تُفحص المزاعم حول شغله أيضًا لدى منظمة WCK الدولية.نؤكد أنّ الحديث عن سيارة مدنية لم يتم تنسيق مرورها في المحور المذكور بغية نقل مساعدات."