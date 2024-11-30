البديوي: مفاوضات دول المجلس مع الصين في شأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أنّ مفاوضات دول المجلس مع الصين في شأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية.



وأمل في إنجاز الاتفاقية في كانون الأول أو في المستقبل القريب.



ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون والصين.