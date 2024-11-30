بقائي: الإدانة الشديدة للاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية في حلب بسوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة اعتداء بعض العناصر الإرهابية المسلحة على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب.

وأشار إلى أحكام اتفاقية فيينا لعام 1963 للعلاقات القنصلية، التي تنص على منع أي اعتداء على المرافق القنصلية، مؤكداً أن انتهاك هذه الاتفاقية من قبل أي فرد أو مجموعة أو دولة غير مقبول على الإطلاق.



كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع هذا الاعتداء بشكل جاد على الصعيدين القانوني والدولي.



وفي رده على سؤال حول أوضاع موظفي القنصلية العامة الإيرانية في حلب، أكد بقائي أن القنصل العام وجميع أعضاء القنصلية العامة في حلب بخير وفي أمان كامل.