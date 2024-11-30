وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى "التعاون" مع روسيا في مواجهة هجوم الفصائل في سوريا

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التعاون مع روسيا من أجل التصدي للهجمات الأخيرة التي تشنها هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في سوريا.



وشدد عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على "ضرورة اليقظة والتعاون" بين إيران وروسيا "لمواجهة الأفعال التي يقوم بها الإرهابيون في سوريا"، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.